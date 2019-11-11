Режиссёр «Улиц разбитых фонарей» вошёл в состав жюри псковского конкурса «Киномания»

Сформирован состав членов жюри конкурса «Киномания» в номинации «Кино – это жизнь». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Работы участников будут оценивать кинорежиссер, актёр, сценарист, монтажёр, преподаватель кафедры кино и фото искусства в СПбГИК Юрий Фетинг, доцент кафедры кино и фотоискусства СПбГИК, кандидат искусствоведения, режиссёр и автор сценариев Алексей Гусев, а также европейский художник, режиссер и музыкант, набирающий популярность в Европе и США артист VOID.

Напомним, финал конкурса «Киномания» состоится 13 ноября в малом зале Псковского драматического театра имени Пушкина. В нынешнем году на конкурс заявлены более 100 работ со всей России. В финале «Киномании» запланирован показ десяти лучших картин молодых режиссёров.