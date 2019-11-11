Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Победитель нынешнего «Маленького чемпиона» в Пскове побил рекорд предыдущего сезона

11 ноября 2019 года, 11:37

Стало известно имя абсолютного чемпиона семейного праздника «Маленький чемпион», который прошёл в Пскове в минувшее воскресенье. Им стал Сергей Смирнов с результатом в 00:08:17 секунды. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор спортивного фестиваля «Комсомольская правда – Псков».

Победитель нынешнего «Маленького чемпиона» в Пскове побил рекорд предыдущего сезона
Сергей Смирнов стал абсолютным чемпионом праздника.
Фото Дарьи Хватковой.
«Сережа участвует в фестивале уже в третий раз», - рассказала мама победителя. По её словам, сегодняшний забег для маленького спортсмена стал последним на «Маленьком чемпионе», так как малыш вырос, и дальше его ждут новые победы на других спортивных площадках.

Отметим, что Сергей Смирнов стал победителем осенних забегов, улучшив результат весеннего абсолютного чемпиона Дмитрия Макаренко.

Напомним, праздник для маленьких спортсменов в возрасте от шести месяцев до двух с половиной лет проходил в 17-й раз. Малышам предстояло на скорость проползти дистанцию в десять метров. В общей сложности в этом сезоне состоялись 11 забегов для детей и два забега для пап, в каждом из которых были выявлены три призёра.

Всех участников семейного праздника «Маленький чемпион» поддерживали родные и близкие. Всего фестиваль собрал несколько сотен зрителей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Шесть человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Алтаева
Проект, который улучшит качество жизни пенсионеров, презентуют в Пскове 15 ноября
Режиссёр «Улиц разбитых фонарей» вошёл в состав жюри псковского конкурса «Киномания»
Нетрезвый житель деревни Гривцево угнал «ВАЗ», чтобы съездить за добавкой
Консультации специалистов получат посетители новой ярмарки вакансий в Пскове
Пропавшую в октябре 18-летнюю великолучанку нашли на территории Пермского края
Первый зампрокурора области готовится ответить на вопросы жителей Струг Красных
Артисты со всей области покажут свои вокальные способности на конкурсе «Псковская волна»
Оксана Фёдорова вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Молодежь на пути к преодолению границ

Общество
11 ноября 10:00

Молодежь на пути к преодолению границ

Общеизвестно, что Псковская область, граничащая сразу с тремя европейскими государствами, существует на пересечении славянской, скандинавской и угро-финской культур
Самоуправили

Общество
6 ноября 10:13

Самоуправили

Объединение в ТОС помогло жителям Палкинского района получить детскую площадку, стругокрасненцам — обновить дорожку на стадионе, а островичам привести двор в порядок
Давайте оперативнее

Общество
5 ноября 10:36

Давайте оперативнее

Михаил Ведерников придал ускорение островским чиновникам