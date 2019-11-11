Победитель нынешнего «Маленького чемпиона» в Пскове побил рекорд предыдущего сезона

Стало известно имя абсолютного чемпиона семейного праздника «Маленький чемпион» , который прошёл в Пскове в минувшее воскресенье. Им стал Сергей Смирнов с результатом в 00:08:17 секунды. Об этом «Псковской правде» сообщил организатор спортивного фестиваля «Комсомольская правда – Псков» .

«Сережа участвует в фестивале уже в третий раз», - рассказала мама победителя. По её словам, сегодняшний забег для маленького спортсмена стал последним на «Маленьком чемпионе», так как малыш вырос, и дальше его ждут новые победы на других спортивных площадках.

Отметим, что Сергей Смирнов стал победителем осенних забегов, улучшив результат весеннего абсолютного чемпиона Дмитрия Макаренко.

Напомним, праздник для маленьких спортсменов в возрасте от шести месяцев до двух с половиной лет проходил в 17-й раз. Малышам предстояло на скорость проползти дистанцию в десять метров. В общей сложности в этом сезоне состоялись 11 забегов для детей и два забега для пап, в каждом из которых были выявлены три призёра.

Всех участников семейного праздника «Маленький чемпион» поддерживали родные и близкие. Всего фестиваль собрал несколько сотен зрителей.