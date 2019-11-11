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Происшествия

Нетрезвый житель деревни Гривцево угнал «ВАЗ», чтобы съездить за добавкой

11 ноября 2019 года, 11:13

По «горячим следам» в Плюсском районе полицейские раскрыли угон отечественного автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, днём 10 ноября от дома в деревне Гривцево угнали «ВАЗ-21310». Владелица автомобиля обратилась за помощью к стражам порядка. Через некоторое они обнаружили угнанное авто на четвёртом километре дороги «Плюсса – Курея». Машина была повреждена после ДТП. Личность гражданина, подозреваемого в угоне автомобиля установили быстро. Им оказался безработный, ранее судимый 52-летний житель деревни Гривцево.

Предположительно, этот мужчина угнал «ВАЗ» для того, чтобы съездить за очередной порцией спиртного в соседнюю деревню. Однако, не справился с управлением и угодил в кювет. Подозреваемый получил травмы. Возбуждено уголовное дело.

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