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Общество

Консультации специалистов получат посетители новой ярмарки вакансий в Пскове

11 ноября 2019 года, 10:28

Посетители ярмарки вакансий в Пскове, которая пройдёт 13 ноября, получат консультации специалистов службы занятости. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи смогут встретиться и пообщаться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы, получить консультации психолога и других специалистов по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки, а также повышения квалификации.

Ярмарка пройдёт по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 71а в помещении областного Центра занятости населения. Время работы с 10.00 до 13.00. Добраться на ярмарку можно на автобусах №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 (остановка «Улица Печорская»).

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