Пропавшую в октябре 18-летнюю великолучанку нашли на территории Пермского края

Стражи порядка установили местонахождение 18-летней великолучанки Екатерины Самулевич, которая ушла из дома 20 октября и числилась пропавшей без вести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Стражи порядка установили местонахождение 18-летней великолучанки Екатерины Самулевич, которая ушла из дома 20 октября и числилась пропавшей без вести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
«Великолучанка жива и здорова. И будет доставлена домой. О данном факте родственники девушки проинформированы», - отметили стражи порядка.