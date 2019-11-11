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Происшествия

Пропавшую в октябре 18-летнюю великолучанку нашли на территории Пермского края

11 ноября 2019 года, 10:13

Стражи порядка установили местонахождение 18-летней великолучанки Екатерины Самулевич, которая ушла из дома 20 октября и числилась пропавшей без вести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Пропавшую в октябре 18-летнюю великолучанку нашли на территории Пермского края
Великолучанка числилась в розыске около месяца.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска из Пскова и Великих Лук девушка была обнаружена 10 ноября в одном из посёлков на территории Пермского края.

«Великолучанка жива и здорова. И будет доставлена домой. О данном факте родственники девушки проинформированы», - отметили стражи порядка.

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