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Общество

Первый зампрокурора области готовится ответить на вопросы жителей Струг Красных

11 ноября 2019 года, 09:46

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в ноябре организует личный прием граждан в прокуратуре Стругокрасненского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с первым заместителем прокурора области, необходимо в срок до 15 ноября обратиться к прокурору Стругокрасненского района Антону Куприкову. При себе нужно иметь заявление и все документы по рассматриваемому вопросу.

Приём граждан пройдёт по адресу: посёлок Струги Красные, улица Павлина Виноградова, дом 3.

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