Артисты со всей области покажут свои вокальные способности на конкурсе «Псковская волна»

В субботу, 16 ноября, в посёлке Дедовичи (улица Энергетиков, дом 6) пройдёт традиционный областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Псковская волна». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

В нынешнем году участниками конкурса станут более тридцати солистов и четыре вокальных ансамбля со всех уголков Псковской области. Каждое выступление оценит жюри по нескольким критериям: вокальные данные, диапазон, чистота интонации и качество звучания, уровень сложности репертуара, сценическая культура, артистизм, оригинальность и соответствие аранжировки стилю и характеру произведения.

Лучшие из конкурсантов выступят в заключительном гала-концерте.

Конкурсное прослушивание начнётся в 12.00, гала-концерт – в 18.00.

Напомним, конкурс молодых исполнителей проводится Центром народного творчества на протяжении уже 20 лет.