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Оксана Фёдорова вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции в Пскове

10 ноября 2019 года, 14:48

Уроженка Пскова, «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова на своей странице в «Инстаграме» разместила поздравление сотрудникам полиции с профессиональным праздником. Знаменитая псковичка вспомнила о годах, проведенных под погонами. Органам внутренних дел она отдала 12 лет. Оксана Фёдорова – представитель милицейский династии, ее дед возглавлял областную милицию после войны. Самая красивая женщина во Вселенной, завоевавшая этот статус в 2002 году также вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции, а сборку автомата Калашникова принимал сам создатель автомата Михаил Калашников.

Оксана Фёдорова вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции в Пскове

Фото из аккаунта Оксаны Фёдоровой.

«Поздравляю всех сотрудников, теперь уже полиции, с праздником! – написала Оксана Федорова. - 12 лет моей жизни я отдала службе в органах внутренних дел, с 17 до 29 лет. Уволилась в звании майора милиции. С теплотой вспоминаю это время, моих руководителей, которые поверили в меня и не запрещали развиваться и в других направлениях. Служба в органах дала мне закалку, уверенность в себе, несмотря ни на что, если упал, то нужно встать и идти дальше, не можешь встать - ползи. Я научилась отвечать за свои поступки и слова, ценить дружбу и офицерский мундир. С музыкой я и на службе не расставалась. В школе милиции играла на саксофоне. Калашников сам принимал зачёт по сборке и разборке автомата. В общем, сложное было время, но оно мне дало невероятную подготовку к будущим победам. Да и передалось, видимо, по генам. Прадед был начальником милиции Псковской области в послевоенные годы. А бабушка мечтала поступить в питерскую консерваторию, но блокада все сломала. Жаль, что хороших фотографий не осталось. Не было тогда ни телефонов, ни «Инстаграма». Желаю всем, кто сейчас служит здоровья и человеческого счастья».

Оксана Фёдорова вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции в Пскове

Фото из аккаунта Оксаны Фёдоровой.

Напомним, Оксана Фёдорова с золотой медалью окончила милицейско-правовой лицей в Пскове, а также Псковскую средне-специальную школу милиции. Затем она училась в Университете МВД в Санкт-Петербурге. Защитила диссертацию «Государственная политика в области борьбы с бедностью в России: историко-правовое исследование», кандидат юридических наук, преподавала гражданское право. В разные годы работала следователем в Пскове и дознавателем в аэропорту «Пулково». Из органов уволилась в 2007 году.

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