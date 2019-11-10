Оксана Фёдорова вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции в Пскове

«Поздравляю всех сотрудников, теперь уже полиции, с праздником! – написала Оксана Федорова. - 12 лет моей жизни я отдала службе в органах внутренних дел, с 17 до 29 лет. Уволилась в звании майора милиции. С теплотой вспоминаю это время, моих руководителей, которые поверили в меня и не запрещали развиваться и в других направлениях. Служба в органах дала мне закалку, уверенность в себе, несмотря ни на что, если упал, то нужно встать и идти дальше, не можешь встать - ползи. Я научилась отвечать за свои поступки и слова, ценить дружбу и офицерский мундир. С музыкой я и на службе не расставалась. В школе милиции играла на саксофоне. Калашников сам принимал зачёт по сборке и разборке автомата. В общем, сложное было время, но оно мне дало невероятную подготовку к будущим победам. Да и передалось, видимо, по генам. Прадед был начальником милиции Псковской области в послевоенные годы. А бабушка мечтала поступить в питерскую консерваторию, но блокада все сломала. Жаль, что хороших фотографий не осталось. Не было тогда ни телефонов, ни «Инстаграма». Желаю всем, кто сейчас служит здоровья и человеческого счастья».