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Культура

Псковские баянисты выиграли конкурс в Беларуси

10 ноября 2019 года, 13:16

С победой из гомельского города Речица в Беларуси вернулись псковские баянисты из ансамбля «Концертина». Фестиваль «AccoPremium» состоялся в третий раз, в нем приняли участие более 250 музыкантов из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Литвы, Казахстана и Польши.

Псковские баянисты выиграли конкурс в Беларуси
Участники ансамбля выиграли у коллективов из семи стран.
Фото представлено организаторами конкурса «AccoPremium».

Псковичи завоевали сразу несколько наград. Ансамбль стал обладателем первой премии конкурса, солист Алексей Манушин завоевал вторую премию в номинации «Варьете» и третью – в «Академической» номинации. А ещё жюри присудило Алексею Манушину спецприз - два онлайн-урока у члена жюри, известного российского дуэта «SIBDUO» из Санкт-Петербурга.

Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по культуре. «Концертиной» руководит преподаватель по классу баяна Детской музыкальной школы № 4 Ирина Полякова. Она лауреат премии комитета, лауреат премии имени А. В. Луначарского, обладатель звания «Лучший преподаватель Детской школы искусств России».

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