Фотография Псковского кремля на закате почти месяц висела на выставке «Русская цивилизация» в московском ГУМе

Две сотни фотографий разных уголков России могли увидеть в эти дни посетители московского ГУМа. Среди снимков на выставке, сформированной по итогам конкурса «Русская цивилизация», представлено фото псковича Виктора Желенговского. В кадре – устье реки Псковы и башни Псковского кремля на закате.

Организовало выставку и конкурс Федеральное агентство по делам национальностей. Как сообщили «Псковской правде» в Туристском информационном центре Псковской области, в конкурсе приняли участие 5 тысяч мастеров фотографии из 32 стран, они прислали 19500 работ.

«В партнерстве с Главным универсальным магазином самые лучшие работы Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» представлены на большой выставке в самом сердце страны, - отметил глава ФАДН Игорь Баринов.- Мы решили показать все самое лучшее и интересное за три года проведения фотоконкурса - всего около 200 работ. И признательны нашим партнерам за возможность сделать это на такой легендарной и всенародно любимой площадке».

Выставка открылась 15 октября, а сегодня, 10 ноября, завершает свою работу