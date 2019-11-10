«Ищите в ларьке с шавермой»: пропажа кошки вызвала бурную дискуссию псковичей

Жительница Пскова Алина Тимофеева в сообществе «Жесть по-псковски» разместила запись о пропаже кошки, которая вызвала бурную реакцию пользователей.

«Ребёнок в слезах, я тоже. Пропала кошка! – написала Алина. - Ушла в форточку и не вернулась. Она совсем домашняя (у нее хроническое воспаление легких), не может жить на улице, два раза с того света антибиотиками спасала. Потерялась по адресу Народная, 47. 8 ноября ее видели на Юбилейной, 79. Нашедшему гарантирую вознаграждение. Помогите найти, пожалуйста. С дочкой ищем ее каждый день».

Комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые стали оставлять издевательские комментарии и советовать заменить кошку на другую:

«У вас там ларёк с шавермой рядом, в нём ищите».

«Нашли из-за чего переживать, страдать, убиваться, вовлекать других в свои мнимые, надуманные, высосаные из пальца «проблемы» как будто нет возможности завести другую кошку. На авито полно предложений от желающих отдать бесплатно котят. Зачем раздувать из мухи слона и усложнять себе жизнь на пустом месте? Когда люди упускают из вида первостепенные, главные вещи в жизни, они неизбежно сосредоточиваются на второстепенных, малозначимых моментах».

«Воскресенье, время зоопаранойи, все животные начинают пропадать. С утра завести эту пластинку - самое то. За день все наговорятся и друг с другом. Автор, если ушла с Народной и видели ее на Юбилейной, то возвращаться она пока не собирается. Уважайте выбор животного».

«Кошка не тупая, либо ушла умирать, либо у вас ей не нравилось. Всегда можно завести новую, котята пачками по 5-7 штук обычно рождаются, можно взять даже котят с групп зоозащиты, например, они нуждаются в поддержке».

Другие, напротив, поддержали владелицу кошки:

«Что за народ? Попросили о помощи, нет, надо с три короба в душу! А ребенок плачет. Многие после удивляются, почему я к животным отношусь намного лучше, чем к некоторым людям?»

«Не слушайте идиотов. Главное - это и есть любовь. Каждое животное индивидуально. По шаверму – может, имеют ввиду, что греется там или подкармливают. У нас около шавермы всегда пара котов обретается. Народ кидает еду».