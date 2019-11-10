МЧС в Пскове опубликовало список восьми наиболее опасных дорог

Какие участники в Псковской области признаны наиболее опасными.
1. 199 – 255 км трассы Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь) в Струго-Красненском районе.
2. 263 – 307 км трассы Р-23 в Псковском районе.
3. 415 – 470 км трассы Р-23 в Пустошкинском районе.
4. 430-460 км трассы М-9 «Балтия» в Куньинском районе.
5. 513 – 517 км трассы М-9 в Великолукском районе.
6. 560 – 600 км трассы М-9 в Новосокольническом районе.
7. 11 – 60 трассы А-212 (Псков – Изборск – граница с Эстонией) в Печорском районе.
8. 20 – 58 трассы Р-56 (Псков – Великий Новгород) в Порховском районе.