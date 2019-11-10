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Происшествия

МЧС в Пскове опубликовало список восьми наиболее опасных дорог

10 ноября 2019 года, 11:57

ГУ МЧС России по Псковской области в ежедневном оперативном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории региона сообщает о восьми участках различных трасс, которые находятся под контролем как наиболее опасные с точки зрения возникновения ДТП.

КОНКРЕТНО

Какие участники в Псковской области признаны наиболее опасными.

1. 199 – 255 км трассы Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь) в Струго-Красненском районе.

2. 263 – 307 км трассы Р-23 в Псковском районе.

3. 415 – 470 км трассы Р-23 в Пустошкинском районе.

4. 430-460 км трассы М-9 «Балтия» в Куньинском районе.

5. 513 – 517 км трассы М-9 в Великолукском районе.

6. 560 – 600 км трассы М-9 в Новосокольническом районе.

7. 11 – 60 трассы А-212 (Псков – Изборск – граница с Эстонией) в Печорском районе.

8. 20 – 58 трассы Р-56 (Псков – Великий Новгород) в Порховском районе.

Также в чрезвычайном ведомстве «Псковской правде» сообщили, что 10 ноября существует вероятность увеличения количества ДТП, в том числе с участием детей, затруднения в движении на автодорогах области, перекрытия трасс для движения. Источником опасности является загруженность автотрасс, плохое состояние дорожного покрытия, ремонтные работы на дорогах, плохие метеоусловия (дожди, туман), нарушение ПДД.

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