МЧС в Пскове опубликовало список восьми наиболее опасных дорог

ГУ МЧС России по Псковской области в ежедневном оперативном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории региона сообщает о восьми участках различных трасс, которые находятся под контролем как наиболее опасные с точки зрения возникновения ДТП.