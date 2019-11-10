Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Профессионалами своего дела назвали псковских полицейских городские власти

10 ноября 2019 года, 11:21

Сотрудников УМВД России по городу Пскову 10 ноября с профессиональным праздником поздравили и.п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков.

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых, говорится в поздравлении. Во все времена полицейские самоотверженно выполняли свой служебный долг, защищая покой граждан и общественный порядок.

«Сотрудники Управления МВД России по городу Пскову - это профессионалы своего дела, четко выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем и нередко рискуя жизнью, - подчеркнули в руководстве города. - Позвольте выразить благодарность руководству ведомства за эффективную охрану общественного порядка и безопасность во время проведения городских культурно-массовых мероприятий».

Отдельно Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили ветеранов МВД.

Ветеранам и действующим сотрудникам пожелали крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Отечества.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Оксана Фёдорова вспомнила, как играла на саксофоне в Школе милиции в Пскове
Псковские баянисты выиграли конкурс в Беларуси
Фотография Псковского кремля на закате почти месяц висела на выставке «Русская цивилизация» в московском ГУМе
«Ищите в ларьке с шавермой»: пропажа кошки вызвала бурную дискуссию псковичей
МЧС в Пскове опубликовало список восьми наиболее опасных дорог
Псковские велосипедисты собирают деньги для пострадавшего в ДТП товарища
Александр Котов: Заслужить доверие граждан полиция может честной работой
Темпы строительства детсадов в Пскове положительно оценил Михаил Ведерников
Михаил Ведерников поручил ежедневно контролировать реконструкцию улицы Леона Поземского

Комментарии

Авторизация
No comments
Самоуправили

Общество
6 ноября 10:13

Самоуправили

Объединение в ТОС помогло жителям Палкинского района получить детскую площадку, стругокрасненцам — обновить дорожку на стадионе, а островичам привести двор в порядок
Давайте оперативнее

Общество
5 ноября 10:36

Давайте оперативнее

Михаил Ведерников придал ускорение островским чиновникам
Город дождя

Общество / Коммуналка
5 ноября 09:15

Город дождя

Ливень смывает наносы пафоса, обнажая реальный Псков