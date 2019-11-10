Профессионалами своего дела назвали псковских полицейских городские власти

Сотрудников УМВД России по городу Пскову 10 ноября с профессиональным праздником поздравили и.п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков.

Служба в органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых, ответственных и необходимых, говорится в поздравлении. Во все времена полицейские самоотверженно выполняли свой служебный долг, защищая покой граждан и общественный порядок.

«Сотрудники Управления МВД России по городу Пскову - это профессионалы своего дела, четко выполняющие поставленные задачи любой сложности, не считаясь с личным временем и нередко рискуя жизнью, - подчеркнули в руководстве города. - Позвольте выразить благодарность руководству ведомства за эффективную охрану общественного порядка и безопасность во время проведения городских культурно-массовых мероприятий».

Отдельно Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили ветеранов МВД.

Ветеранам и действующим сотрудникам пожелали крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Отечества.