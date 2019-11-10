Александр Котов: Заслужить доверие граждан полиция может честной работой

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел по всей стране отмечают профессиональных праздник. Полицейским Псковской области поздравление направил председатель регионального Собрания депутатов Александр Котов.
В воскресенье, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел по всей стране отмечают профессиональных праздник. Полицейским Псковской области поздравление направил председатель регионального Собрания депутатов Александр Котов.
Служба в полиции – особая и сложная работа, говорится в поздравлении. Выбрав эту профессию, полицейские определили для себя не только дальнейший трудовой путь, но и всю последующую судьбу: образ жизни, человеческие принципы и убеждения, свою личную ответственность перед страной и обществом.
Деятельность полиции находится в зоне постоянного общественного внимания. Это связано с тем, что люди хотят видеть в полицейском надёжного защитника своих прав, помощника в трудной ситуации, гаранта законности и правопорядка. В подавляющем большинстве случаев это именно так. Заслужить доверие граждан можно только высоким профессионализмом, честной каждодневной работой и чутким отношением к проблемам людей. Результаты работы псковской полиции свидетельствуют, что сотрудники ведомства достойно несут свою службу, чтут традиции своих предшественников и овладевают современными знаниями и навыками.
Также Александр Котов пожелал всем псковским полицейским и ветеранам органов внутренних дел здоровья, благополучия, успехов и выразил благодарность за службу.