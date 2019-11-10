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Общество / Важная дата

Александр Котов: Заслужить доверие граждан полиция может честной работой

10 ноября 2019 года, 10:47

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники органов внутренних дел по всей стране отмечают профессиональных праздник. Полицейским Псковской области поздравление направил председатель регионального Собрания депутатов Александр Котов.

Александр Котов: Заслужить доверие граждан полиция может честной работой
Полицейский в Псковской области принимают сегодня поздравления.
Фото Александра Сидоренко.

Служба в полиции – особая и сложная работа, говорится в поздравлении. Выбрав эту профессию, полицейские определили для себя не только дальнейший трудовой путь, но и всю последующую судьбу: образ жизни, человеческие принципы и убеждения, свою личную ответственность перед страной и обществом.

Деятельность полиции находится в зоне постоянного общественного внимания. Это связано с тем, что люди хотят видеть в полицейском надёжного защитника своих прав, помощника в трудной ситуации, гаранта законности и правопорядка. В подавляющем большинстве случаев это именно так. Заслужить доверие граждан можно только высоким профессионализмом, честной каждодневной работой и чутким отношением к проблемам людей. Результаты работы псковской полиции свидетельствуют, что сотрудники ведомства достойно несут свою службу, чтут традиции своих предшественников и овладевают современными знаниями и навыками.

Александр Котов: Заслужить доверие граждан полиция может честной работойАлександр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов

Также Александр Котов пожелал всем псковским полицейским и ветеранам органов внутренних дел здоровья, благополучия, успехов и выразил благодарность за службу.

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