Александр Котов: Заслужить доверие граждан полиция может честной работой

Деятельность полиции находится в зоне постоянного общественного внимания. Это связано с тем, что люди хотят видеть в полицейском надёжного защитника своих прав, помощника в трудной ситуации, гаранта законности и правопорядка. В подавляющем большинстве случаев это именно так. Заслужить доверие граждан можно только высоким профессионализмом, честной каждодневной работой и чутким отношением к проблемам людей. Результаты работы псковской полиции свидетельствуют, что сотрудники ведомства достойно несут свою службу, чтут традиции своих предшественников и овладевают современными знаниями и навыками.