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Общество

Темпы строительства детсадов в Пскове положительно оценил Михаил Ведерников

9 ноября 2019 года, 19:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 9 ноября положительно оценил темпы строительства детских садов в областном центре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона посетил три строительные площадки, находящиеся я в разной степени готовности.

Несмотря на выходной день, а улице Народной к 44-му детскому саду «Снегирек» возводится пристройка на 80 мест, где будут разместятся ясельные группы. Основные строительные работы здесь уже закончены. Совсем скоро рабочие приступят к внутренней отделке.

Губернатор также проконтролировал ход работ по строительству двух детских садов на 270 мест, которые возводятся в Пскове и Псковском районе. На улице Звездной ещё ведутся внутренние отделочные работы, а детский сад в микрорайоне «Борисовичи» практически готов.

Отметим, что строительство объектов дошкольного образования проводится по национальным проектам «Демография» и «Образование».

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