Михаил Ведерников поручил ежедневно контролировать реконструкцию улицы Леона Поземского

Глава региона Михаил Ведерников 9 ноября проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом пишет Псковское агентство информации.
На участке от Троицкого моста до улицы Набат планируют привести в порядок прилегающие к проезжей части территории, а также парк Народовласти и сквер Строителей. Проект рассчитан на два года. Работы должны будут закончены в следующем году.
Их результатом станет создание кольцевой развязки на пересечении улиц Труда и Леона Поземского, что позволит создать беспрепятственный подход к храму Козьмы и Дамиана с Примостья на Запсковье. Кроме того, будет благоустроен сквер на набережной реки Псковы.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе городской администрации Александру Братчикову ежедневно контролировать выполнение работ по реконструкции и добавил, что к решению особо острых вопросов готов подключиться лично.