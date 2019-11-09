Уже завтра в Пскове состоится спортивный праздник для малышей «Маленький чемпион»

В воскресенье, 10 ноября, в псковском универсальном спортивном комплексе «Олимп» пройдёт праздник для активных и дружных семей «Маленький чемпион». Начало в 10.30. Об этом «Псковской правде» сообщили организатор мероприятия «Комсомольская правда – Псков».

Традиционно на площадке пройдут сразу несколько конкурсов – конкурс стенгазет в поддержку малыша, «Командный стиль», а также соревнования среди пап, на которых главы семейств продемонстрируют свою ловкости и скорость. Кроме того, на празднике определят самого «Модного чемпиона».

Все участники «Маленького чемпиона» без исключения получат дипломы и настоящие медали. А один из малышей, абсолютный чемпион, получит кубок победителя.

«С собой обязательно нужно взять бодрость, хорошее настроение, любовь и позитивный настрой!», - призывает псковская «Комсомолка».

Подробнее о том, какие развлечения ждут участников и гостей семейного праздника, читайте здесь.