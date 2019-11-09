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Общество

С биографией легендарного конструктора Калашникова познакомили псковских школьников

9 ноября 2019 года, 11:37

Накануне 100-летия со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, росгвардейцы провели открытый урок для учеников 6 класса средней общеобразовательной школы № 1 имени Леона Поземского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В начале встречи росгвардейцы рассказали школьникам об известных фактах из жизни Михаила Калашникова, о его роли в укреплении оборонной мощи России, его участии в Великой Отечественной войне.

Михаил Калашников является единственным человеком, удостоенным звания Героя России и дважды звания Героя Социалистического Труда одновременно. Главное его достижение – это создание автомата Калашникова. Автомат признан изобретением века и изображен на знаменах и гербах некоторых стран. На сегодняшний день около ста стран мира приняли на вооружение и используют автоматы Калашников.

В ходе урока школьники посмотрели документальный фильм «Легендарный конструктор».

В завершение встречи ребята поблагодарили росгвардейцев за познавательную и интересную беседу.

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