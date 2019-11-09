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Культура

Шерстяные и меховые вещи смогут приобрести псковичи на фестивале «Тёплая мода»

9 ноября 2019 года, 09:50

В субботу, 9 ноября, Городской культурный центр приглашает псковичей и гостей города посетить фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода». Мероприятие начнется в 13.30, ярмарочные ряды будут открыты с 13.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На фестивале будут продемонстрированы все виды народного ремесла: вязание крючком и на спицах, валяние, выделка меха и ручное ткачество. Представить свою работу на ярмарке приедут мастера Новоржевского, Локнянского, Пушкиногорского, Новосокольнического, Палкинского, Невельского, Печорского районов и города Пскова.

Все желающие смогут приобрести шерстяную и меховую одежду ручной работы, а также принять участие в десяти мастер-классах по традиционным и современным видам декоративно-прикладного творчества.

В ходе мероприятия запланирован концерт с конкурсом дефиле в теплой одежде и благотворительная акция «Подари тепло ребенку». Собранные вещи будут переданы Псковским областным отделением детского фонда детям из нуждающихся семей Палкинского района.

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