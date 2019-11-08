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Общество

11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году

8 ноября 2019 года, 17:26

Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию и отмечает свой 178-й день рождения, предлагая скидки и преимущества всем жителям России. В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбербанка и более 150 партнеров.

Псков - Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» — самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие.

11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

- Сегодня Сбербанк больше чем просто банк, поэтому мы предоставляем не только традиционные банковские сервисы, но множество других возможностей для наших клиентов. Сбербанк предлагает своим клиентам целый спектр возможностей: приобрести товары на маркетплейсе, получить дистанционную консультацию врача, воспользоваться услугами мобильной связи и многое другое. Экосистема Сбербанка регулярно пополняется новыми возможностями. Особенно приятно, что в свой день рождения мы можем порадовать клиентов привлекательными предложениями,- отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

· потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;

· скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка;

· оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии;

· повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;

· скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;

· возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;

· скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения, предлагая скидки и преимущества.
Фото предоставлено Псковским отделением ПАО Сбербанк.
Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка:

· Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

· Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.

· Сервис Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ.

· Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.

· Сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20% на поездки.

· «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу.

· «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе».

В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

ВАЖНО

Для того, чтобы получить скидки предложения по «Зелёному дню», необходимо зарегистрироваться и забронировать промокоды до 11 ноября. Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте.

КСТАТИ

Впервые акция «Зелёный день», в ходе которой были предложены программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок: меняя представления о праздновании дня рождения, принимать подарки не самим, а дарить их своим клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зелёный день» стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил большой объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зелёный день» воспользовалось более 2,5 млн жителей России.

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