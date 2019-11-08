11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году

Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию и отмечает свой 178-й день рождения, предлагая скидки и преимущества всем жителям России. В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбербанка и более 150 партнеров. Псков - Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день» — самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками. Впервые в «Зелёном дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов. - Сегодня Сбербанк больше чем просто банк, поэтому мы предоставляем не только традиционные банковские сервисы, но множество других возможностей для наших клиентов. Сбербанк предлагает своим клиентам целый спектр возможностей: приобрести товары на маркетплейсе, получить дистанционную консультацию врача, воспользоваться услугами мобильной связи и многое другое. Экосистема Сбербанка регулярно пополняется новыми возможностями. Особенно приятно, что в свой день рождения мы можем порадовать клиентов привлекательными предложениями,- отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов: · потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых; · скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка; · оплата штрафов за нарушение ПДД в Сбербанк Онлайн без комиссии; · повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам; · скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов; · возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).; · скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы Сбербанка: · Онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов. · Маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%. · Сервис Delivery Club предоставит скидку 45% на первый заказ. · Медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%. · Сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20% на поездки. · «Сбербанк Лизинг» предложит специальные условия на приобретение автомобилей в лизинг: легковые (Audi, Nissan, Kia, Chevrolet, Lada) и грузовые автомобили марки Mercedes Benz со скидкой до 30% от розничной цены и сниженная до 1,5 п. п. ставка по лизингу. · «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%. Также на «Зелёный день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие. Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе». В сети автозаправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине. Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» спецпредложения и скидки «Зелёного дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

ВАЖНО Для того, чтобы получить скидки предложения по «Зелёному дню», необходимо зарегистрироваться и забронировать промокоды до 11 ноября. Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте.