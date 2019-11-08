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Общество

Компания «Экопром» открыла центр обслуживания клиентов в Великих Луках

8 ноября 2019 года, 17:00

В Великих Луках 8 ноября открылся центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Компания «Экопром» открыла центр обслуживания клиентов в Великих Луках
Первый клиентский центр «Экопрома» появился в Пскове 7 июля.
Фото пресс-службы компании.
По словам директора компании Сергея Пайста, великолукский центр будет заниматься заключением договоров с юридическими и физическими лицами, их сопровождение, взаиморасчетами, консультациями, приемом заявлений на корректировку квитанций.

Компания «Экопром» открыла центр обслуживания клиентов в Великих Луках
Теперь жители этих районов смогут приехать в Великие Луки и получить всю необходимую информацию.
Фото пресс-службы компании.
Центр будет обслуживать Пустошкинский, Себежский, Невельский, Усвятский, Новосокольнический, Локнянский, Куньинский, Великолукский районы и город Великие Луки.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» находится на проспекте Ленина в доме №29.

Часы работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Телефон: 78115369428 

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