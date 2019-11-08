Компания «Экопром» открыла центр обслуживания клиентов в Великих Луках

В Великих Луках 8 ноября открылся центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Центр будет обслуживать Пустошкинский, Себежский, Невельский, Усвятский, Новосокольнический, Локнянский, Куньинский, Великолукский районы и город Великие Луки.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» находится на проспекте Ленина в доме №29.

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