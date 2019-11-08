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Спорт

Великолучанин Олег Кузьмин стал капитаном сборной России по футболу

8 ноября 2019 года, 15:26

С 31 октября по 8 ноября юношеская сборная России, игроки 2005 года рождения, во главе с Вадимом Гараниным проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. В составе 23 игроков сборной России воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Экспресс» из Великих Лук, экс-подопечный Сергея Грабаздина, футболист Санкт-Петербургской школы «Зенит» Олег Кузьмин.

Великолучанин Олег Кузьмин стал капитаном сборной России по футболу
Олег Кузьмин стал капитаном сборной России по футболу.
Фото предоставлено пресс-службой ФК «Луки-Энергия».
На сборе команда России сегодня на стадионе «Эмирхан Спорт» в Манавгате провела товарищеский матч со сверстниками из сборной Турции. Команду России на игру вывел капитан сборной Олег Кузьмин, отыгравший все 90 минут. В упорной борьбе победу одержала юношеская сборная России – 3:2.

Как рассказали «Псковской Правде» в пресс-службе ФК «Луки-Энергия», Олег Кузьмин родился и вырос в Великих Луках, еще этой весной выступал за юношеские команды города. На одном из соревнования в Пскове мальчишку заметили и пригласили в Санкт-Петербург в школу «Зенита». Всего спустя полгода Кузьмин вывел юношескую сборную России на товарищеский матч с Турцией с капитанской повязкой.

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