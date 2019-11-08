После неудачной охоты житель Дедовичского района сам сдал оружие полицейским

На территории Порховского района стражи порядка выявили факт незаконной охоты на лося. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В воскресенье, 3 ноября, в лесу под Порховом были найдены части туши лося. Подозреваемого в незаконном отстреле животного установили быстро. Им оказался 58-летний житель Дедовичского района, не имеющий соответствующей лицензии. По предварительным данным, ущерб составил 80 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что подозреваемый уже был судим за подобное преступление.

В доме у охотника стражи порядка нашли около 200 патронов, в том числе калибра 7,62 миллиметра. Гражданин добровольно сдал два не зарегистрированных гладкоствольных охотничьих ружья 16 и 12 калибров. Также в доме у нарушителя было обнаружено мясо и рога сохатого. Возбуждено уголовное дело.