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Культура

Псковичи услышат музыку Ференца Листа и Джулио Каччини на концерте 23 ноября

8 ноября 2019 года, 14:08

В субботу, 23 ноября, в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Юные дарования Псковщины». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В концерте примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, а также обладатели стипендии губернатора Псковской области.

В этот вечер прозвучит музыка Милия Балакирева, Ференца Листа, Александра Глазунова, Джулио Каччини, Лучано Берио, Гарбриеля Форе и других. Начнётся концерт в 17.00.

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