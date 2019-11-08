Псковичи услышат музыку Ференца Листа и Джулио Каччини на концерте 23 ноября

В субботу, 23 ноября, в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Юные дарования Псковщины». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В концерте примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, а также обладатели стипендии губернатора Псковской области.

В этот вечер прозвучит музыка Милия Балакирева, Ференца Листа, Александра Глазунова, Джулио Каччини, Лучано Берио, Гарбриеля Форе и других. Начнётся концерт в 17.00.