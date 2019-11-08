Конструктивные отношения с главой администрации Пскова выстроила Елена Полонская

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская заявила, что за полгода ей удалось выстроить конструктивные отношения с главой городской администрации Александром Братчиковым. Об этом руководитель города заявила в эфире ПАИ-live 8 ноября.

«Разногласий с Александром Братчиковым у нас нет», - подчеркнула Елена Полонская и отметила неравнодушие парламентариев в работе депутатского корпуса.

«Нет такого сейчас, чтобы депутаты отстранялись от решения проблем города», - заключила она.

Напомним, Елена Полонская исполняет полномочия главы Пскова с мая нынешнего года.