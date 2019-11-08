Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Рост качества работы компании «Экопром» отметила руководитель Пскова

8 ноября 2019 года, 11:49

«За последние два месяца качество работы компании «Экопром» выросло», - оценила работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

По ее словам, проблемы есть, но в большей степени они связаны с работой управляющих компаний.

Руководитель города отметила, что люди часто жалуются на то, что не убираются места сбора мусора.

«Уборкой контейнерных площадок и их обработкой должны заниматься управляющие компании, эта их прямая обязанность, которой они пренебрегают», - сказала Елена Полонская.

Напомним, что компания «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году
Отделение Российского исторического общества создали в Псковской области
Компания «Экопром» открыла центр обслуживания клиентов в Великих Луках
Великолучанин Олег Кузьмин стал капитаном сборной России по футболу
Какие купюры чаще всего подделывают, рассказали жителям Псковской области
После неудачной охоты житель Дедовичского района сам сдал оружие полицейским
Псковичи услышат музыку Ференца Листа и Джулио Каччини на концерте 23 ноября
Конструктивные отношения с главой администрации Пскова выстроила Елена Полонская
За покупку и хранение наркотиков двое жителей Пыталово отделались штрафом

Комментарии

Авторизация
No comments
Самоуправили

Общество
6 ноября 10:13

Самоуправили

Объединение в ТОС помогло жителям Палкинского района получить детскую площадку, стругокрасненцам — обновить дорожку на стадионе, а островичам привести двор в порядок
Давайте оперативнее

Общество
5 ноября 10:36

Давайте оперативнее

Михаил Ведерников придал ускорение островским чиновникам
Город дождя

Общество / Коммуналка
5 ноября 09:15

Город дождя

Ливень смывает наносы пафоса, обнажая реальный Псков