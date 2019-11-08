Рост качества работы компании «Экопром» отметила руководитель Пскова

«За последние два месяца качество работы компании «Экопром» выросло», - оценила работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

По ее словам, проблемы есть, но в большей степени они связаны с работой управляющих компаний.

Руководитель города отметила, что люди часто жалуются на то, что не убираются места сбора мусора.

«Уборкой контейнерных площадок и их обработкой должны заниматься управляющие компании, эта их прямая обязанность, которой они пренебрегают», - сказала Елена Полонская.

Напомним, что компания «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка».