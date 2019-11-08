Елена Полонская: Мы смогли сэкономить на СМИ и на командировочных расходах

«Псковская городская Дума намерена и дальше экономить на своих расходах», - сообщила 8 ноября в эфире ПАИ-live исполняющая обязанности главы города Елена Полонская.

По её словам, при формировании бюджета на 2020 год расходы городской думы уже сократили на 3,45 миллиона рублей.

Елена Полонская заверила, что эта тенденция будет продолжена.