Елена Полонская: Мы смогли сэкономить на СМИ и на командировочных расходах

«Псковская городская Дума намерена и дальше экономить на своих расходах», - сообщила 8 ноября в эфире ПАИ-live исполняющая обязанности главы города Елена Полонская.
По её словам, при формировании бюджета на 2020 год расходы городской думы уже сократили на 3,45 миллиона рублей.
Елена Полонская заверила, что эта тенденция будет продолжена.
Мы смогли сэкономить на средствах массовой информации и на командировочных расходах.
Елена Полонская, исполняющая обязанности главы ПсковаПо словам Полонской, из-за отмены командировочных расходов депутаты ничего не потеряли.
«Нужно ездить с пользой для Пскова и подходить к каждой командировке серьезно», - подчеркнула она.
Напомним, сэкономленные городской думой 5 миллионов рублей были направлены на образовательные учреждения.