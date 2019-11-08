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Происшествия

За покупку и хранение наркотиков двое жителей Пыталово отделались штрафом

8 ноября 2019 года, 12:50

В Пыталовском районе двоих мужчин привлекли к уголовной ответственности за покупку и хранение наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 15 марта нынешнего года эти злоумышленники прибыли в Остров, где по телефону заказали у распространителя наркотики, а затем оплатили свой заказ с помощью банковской карты. Спустя некоторое время мужчины нашли закладку и хранили наркотическое вещество у себя дома до того момента, пока на них не вышли сотрудники полиции.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей каждому.

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