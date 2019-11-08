Елена Новичкова: Нашим фаворитом стал комплект тёплых карамельных оттенков

Главный стилист проекта «Модная революция» Елена Новичкова рассказала, как работала над образом Натальи Ивановой:

«Обрабатывая анкету Натальи, я сомневалась, что девушке нужно участие в нашем проекте. На мой взгляд, не было особых проблем в гардеробе и образ в целом был гармоничен. При встрече с участницей мы решили примерить те модели одежды, которых Наталья никогда не носила: платье длины миди достаточно простого кроя, без обилия декорирующих элементов и эффектный комбинезон красивого ягодного оттенка. Нашим фаворитом стал комплект теплых карамельных оттенков. По моему мнению, это роскошное цветовое решение для стильного образа. Комплект очень функциональный и прекрасно впишется в гардероб мамочки троих детей».

Напомним, Наталья Иванова стала участницей проекта в октябре. Полностью выпуск можно посмотреть здесь.