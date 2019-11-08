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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто переживает за детей, лишившихся родителей из-за ДТП

8 ноября 2019 года, 10:28

«Спасибо всем, кто искренне переживает за состояние детей, которые лишились родителей и сами стали жертвами страшного ДТП на Ленинградском шоссе», - написал на своей страничке в «Инстаграм» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто переживает за детей, лишившихся родителей из-за ДТП
Авария произошла 3 ноября. За рулём автомобиля был отец девочек.
Фото из социальных сетей.
Глава региона напомнил, что сейчас девочки находятся в реанимации, под пристальным контролем врачей, медикам удалось стабилизировать их крайне тяжелое состояние.

«Младшие пришли в сознание, старшая – введена в искусственную кому. Все трое получили множество серьезных повреждений, поэтому после лечения им понадобится длительная реабилитация», - сообщил губернатор.

Напомним, идёт сбор средств для оказания помощи трём девочкам, которые пострадали в этой страшной аварии. Реквизиты и инструкция по переводу средство по этой ссылке.

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