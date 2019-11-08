Остановленного в Пскове пьяного водителя будут судить за 50-тысячную взятку

В Пскове будут судить водителя иномарки, обвиняемого в попытке подкупить полицейского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, вечером 17 октября этот мужчина был остановлен дорожными полицейскими на Ленинградском шоссе в Пскове. Будучи в нетрезвом состоянии, чтобы избежать наказания, водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД и предложил ему взятку более чем 50 тысяч рублей.

Предполагаемый злоумышленник свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Напомним, похожая ситуация произошла в Порховском районе. За неудачную попытку дать взятку начальнику районного ГИБДД житель Острова может сесть на пять лет.