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Спорт

Шамиль Тарпищев пообещал псковским теннисистам приехать в гости и новые корты

8 ноября 2019 года, 10:00

Председатель федерации тенниса Псковской области Олег Киселев в конце октября выступил главным судьей первенства Калининградской области по теннису, проходившего в столице анклава. Наравне с другими спортсменами в этом турнире принимала участие дочь президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. На полях соревнования состоялась неформальная встреча Киселева и Тарпищева, на которой обсуждались перспективы развития тенниса в Псковской области.

«Мы договорились о том, что ФТР поддержит наши начинания, Шамиль Анвярович пообещал взять наиболее амбициозные вопросы на личный контроль и приехать в Псковскую область с рабочим визитом», - рассказал Киселев.

По информации «Псковской правды», речь идет о возможности появления в самом Пскове нескольких тренировочных кортов.

Отметим, Олег Киселев 25 сентября был избран руководителем областной федерации тенниса, сменив на этом посту Антона Васильева. В планах у федерации проведение первенств и чемпионатов региона, а также проведение в апреле первенства СЗФО.

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