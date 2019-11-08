Участники латышского общества «Сакта» устроят творческую встречу в Пскове

Во вторник, 12 ноября в 18.00, в Пскове (улица Некрасова, дом 10) вновь соберутся участники Псковской региональной общественной культурно-просветительской организации «Сакта» (Латвия). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Мероприятие под названием «Творчества родник не иссякаем» пройдёт в формате творческого вечера и посвящено 101-й годовщине провозглашения независимости Латвийской Республики.

В программе встречи запланировано выступление председателя русско-латышского общества «Сакта» Ирены Язеповны Панченко с докладом о деятельности организации за прошедший период, а также творческие номера от участников и гостей вечера.

Отметим, в честь 15-летия латышкого общества «Сакта» экскурсовод Марина Иванова рассказала читателям «Псковской правды» об истории латышской общины города и ее истоках, о том, как и когда на Псковщину стали переселяться с Балтики.