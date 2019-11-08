C сегодняшнего дня алкоголь в Псковской области будут продавать с 10.00 до 22.00

В пятницу, 8 ноября, вступает в силу изменение времени розничной продажи алкоголя. Согласно документу, подписанному 23 октября губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковы, спиртное будут продавать с 10.00 до 22.00. Прежде алкоголь в розницу можно было купить с 11.00 до 21.00.

Планируется, что изменения позволят легальным магазинам стать конкурентоспособными по отношению к «наливайками», которые получают лицензии в качестве объектов общепита, но по факту являются магазинами и торгуют круглосуточно спиртным.

Кроме того, расширение времени продажи алкогольной продукции поспособствует увеличению легального оборота розничной продажи алкоголя.

Напомним, что способы возможной борьбы с наливайками уже давно обсуждались и в обществе, и среди чиновников. Круглосуточные заведения сильно мешают жителям спальных районов из-за драк на улицах. Кроме того, есть сомнения в качестве алкоголя в так называемых пабах. Однако законного основания их закрыть пока нет.