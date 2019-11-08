Ключи от новых автомобилей вручили псковским полицейским на площади Ленина

Власти Псковской области передали полицейским ключи от новых одиннадцати служебных автомобилей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Церемония вручения ключей прошла на площади Ленина в Пскове во время торжественного развода личного состава городского гарнизона полиции.

«Хочу выразить огромную благодарность за безупречную службу, обеспечение безопасности и правопорядка на территории региона», - отметил вице-губернатор Василий Осипов и пообещал, что администрация Псковской области будет оказывать полицейским всю необходимую поддержку.

Автопарк ведомства пополнили шесть новых автомобилей «Шкода» и пять внедорожников «УАЗ». Часть из них останется в Пскове, остальной транспорт отправится в Невельский, Дедовичский и Струго-Красненский районы.

Отметим, что автомобили были получены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».