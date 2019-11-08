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Общество

Реконструкция системы водоснабжения в деревне Переслегино завершится в 2020 году

8 ноября 2019 года, 09:27

Реконструкция системы водоснабжения проводится в деревне Переслегино Великолукского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На стройплощадке уже залито бетонное основание для насосной станции второго подъёма, а также выровнен весь строительный участок. Одновременно с работами идёт закупка необходимого оборудования. В нынешнем году рабочие построят насосную станцию первого подъема и произведут реконструкцию артезианской скважины.

В 2020 году по всему поселку подрядчик должен будет заменить трубы магистрального водопровода. Таким образом, будет выполнена полная реконструкция системы водоснабжения посёлка.

Отметим, реконструкция водопровода в деревне Переслегино проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология», а также госпрограммы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

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