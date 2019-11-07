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Общество

Журналисты «Псковской правды» получили награды в конкурсе «Ганза – связь времен»

7 ноября 2019 года, 17:45

В четверг, 7 ноября, в Пскове состоялась торжественная церемония награждения победителей журналистского конкурса «Ганза – связь времен», который в этом году состоялся уже в седьмой раз и был приурочен к проведению в Пскове в июне этого года XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

Жюри предстояло оценить 41 работу журналистов из Пскова, Великого Новгорода, Калининграда, Торжка, Гдова, Пыталова, Вышнего Волочка, Старой Руссы и немецкого Брилона.

В номинации «Фотомастерство» третье место занял фотокорреспондент «Псковской правды» Андрей Степанов за фоторепортаж «Средневековье захватывает Псков».

Журналисты «Псковской правды» получили награды в конкурсе «Ганза – связь времен»
В 2018 году губернатор наградил фотокорра «Псковской правды» Андрея Степанова за верность профессии.
Фото Дарьи Хватковой.
Победой в спецноминации от президента Союза русских ганзейских городов Сергея Бусурина отмечен репортаж «ОрГАНЗАнизация» обозревателей «Псковской правды» Марии Соколовой и Ольги Нефедовой.

Во время церемонии награждения была обнародована информация о том, что конкурс, созданный в преддверии проведения Ганзы в Пскове, будет продолжен в последующие годы.

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