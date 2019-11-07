Журналисты «Псковской правды» получили награды в конкурсе «Ганза – связь времен»

В четверг, 7 ноября, в Пскове состоялась торжественная церемония награждения победителей журналистского конкурса «Ганза – связь времен», который в этом году состоялся уже в седьмой раз и был приурочен к проведению в Пскове в июне этого года XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

Жюри предстояло оценить 41 работу журналистов из Пскова, Великого Новгорода, Калининграда, Торжка, Гдова, Пыталова, Вышнего Волочка, Старой Руссы и немецкого Брилона.

В номинации «Фотомастерство» третье место занял фотокорреспондент «Псковской правды» Андрей Степанов за фоторепортаж «Средневековье захватывает Псков».