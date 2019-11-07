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Общество

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют до конца года в Великих Луках

7 ноября 2019 года, 17:58

В этом году в Великих Луках возле общеобразовательной школы №12 откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По заверениям подрядчика, готовность объекта на сегодняшний день – 80%. В ближайшие дни здесь будет застелена искусственная газонная трава. Оборудование и мтериалы поступили, часть из них находится на площадке, часть – на складе.

Замгубернатора Псковской области Василий Осипов обратил внимание подрядчика, что спортивный объект должен быть введен в эксплуатацию в этом году.

Напомним, новый спорткомплекс возводится на месте старого уличного стадиона школы № 12. Он будет аналогичен спортивной площадке, расположенной на Дятлинке. Согласно проекту, здесь появятся беговые дорожки, уличные многофункциональные тренажеры, поле для мини-футбола, баскетбольные кольца, другое спортивное снаряжение. Территория будет огорожена и освещена. Пользоваться ФОКОТом смогут все жители микрорайона.

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