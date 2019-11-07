Разыскиваются очевидцы ДТП под Псковом, которое унесло жизни двух человек (ФОТО)

Мужчина, управляя технически исправной автомашиной «ХЕНДЭ HYUNDAI GRAND S» (государственный регистрационный знак «У430КР/60»), выехал встречную полосу и врезался в автомобиль «DAF XF 105» (государственный регистрационный знак Латвийской Республики «JB 8111»), с полуприцепом марки «KRONE SD» (государственный регистрационный знак Латвийской Республики «R 5151»).

В результате авария водитель и пассажирка иномарки скончались на месте происшествия.

Если вы стали свидетелями этого ДТП, полицейские просят обратиться по телефону 676-872 (дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району) или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет №28.

Напомним, идёт сбор средств для оказания помощи трём девочкам, которые пострадали в этой страшной аварии. Реквизиты и инструкция по переводу средство по этой ссылке.