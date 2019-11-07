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Происшествия

Разыскиваются очевидцы ДТП под Псковом, которое унесло жизни двух человек (ФОТО)

7 ноября 2019 года, 15:43

В Псковской области разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 3 ноября около 10.40 на 264-ом километре дороги «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – до границы с Республикой Белоруссия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Разыскиваются очевидцы ДТП под Псковом, которое унесло жизни двух человек (ФОТО)
Полицейским требуется помощь очевидцев.
Фото Дарьи Чистяковой.
Разыскиваются очевидцы ДТП под Псковом, которое унесло жизни двух человек (ФОТО)
Полицейским требуется помощь очевидцев.
Фото Дарьи Чистяковой.
Разыскиваются очевидцы ДТП под Псковом, которое унесло жизни двух человек (ФОТО)
Полицейским требуется помощь очевидцев.
Фото Дарьи Чистяковой.
Мужчина, управляя технически исправной автомашиной «ХЕНДЭ HYUNDAI GRAND S» (государственный регистрационный знак «У430КР/60»), выехал встречную полосу и врезался в автомобиль «DAF XF 105» (государственный регистрационный знак Латвийской Республики «JB 8111»), с полуприцепом марки «KRONE SD» (государственный регистрационный знак Латвийской Республики «R 5151»).

В результате авария водитель и пассажирка иномарки скончались на месте происшествия.

Если вы стали свидетелями этого ДТП, полицейские просят обратиться по телефону 676-872 (дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району) или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет №28.

Напомним, идёт сбор средств для оказания помощи трём девочкам, которые пострадали в этой страшной аварии. Реквизиты и инструкция по переводу средство по этой ссылке.

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