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Политика

Игорь Иванов потребовал от прокуратуры проверить на толерантность Льва Шлосберга

7 ноября 2019 года, 14:37

Председатель общественной организации «Союз ветеранов Кавказских войн» Игорь Иванов направил на имя областного прокурора обращение с требованием провести проверку и принять меры по факту публикация политиком Львом Шлосбергом поста на своих страницах в соцсетях. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Игорь Иванов потребовал от прокуратуры проверить на толерантность Льва Шлосберга
Толерантность Льва Шлосберга проверит прокуратура.
Фото ПАИ.
По словам заявителя, в понедельник, 4 ноября, политик разместил в социальных сетях сообщение, которое выражает неуважение к обществу и оскорбляет чувства верующих.

В фрагменте поста, приведённого в заявлении, говорится о «новой праздничной задумке», при утверждении которой «тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (…) лица, потому как реальный смысл (…) был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами, единство чистых людей с моральными уродами...».

Игорь Иванов считает, что своим обращение Лев Шлосберг использовал одну из самых почитаемых икон Русской православной церкви в качестве образа для определения жуликов и воров.

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