На улицах Пскова главными должны стать пешеходы, считает глава городской администрации

Тему дорог не обошёл стороной 7 ноября на брифинге глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент «Псковской правды».

«В нынешнем году из бюджета всех уровней на ремонт направлено 446 миллионов рублей. Порядка 350 миллионов получены в рамках государственной программы «Безопасные и комфортные дороги», а также 100 миллионов выделил губернатор Михаил Ведерников», - сообщил градоначальник.

По его словам, на сегодняшний день сделаны: улицы Паровозная, Железнодорожная, Рельсовая, Юбилейная, Льва Толстого, Лагерная (до перинатального центра). Кроме того, выполнен ремонт дороги на кладбище Орлецы, а также участок улицы Пароменской и Яна Райниса.

«На ближайшее будущее запланирован ремонт улицы Стахановской, улицы 23 июля, ещё одного участка улицы Пароменской, участок на улицах Гоголя и Спегальского. Уже запустили автомобильное движение на улице Юности», - сказал Александр Братчиков.

Также он отметил, что в дальнейшем на улицах города главными должны стать пешеходы и для этого должно быть создано много тротуаров.

«С губернатором мы уже обсуждали, как сделать центр пешеходным и что для этого надо», - добавил Братчиков.