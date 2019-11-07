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Общество

Александр Братчиков назвал ливнёвки «болью Пскова» и рассказал об их ремонте

7 ноября 2019 года, 11:25

«Ливнёвка – это боль Пскова, потому что ещё в советское время часть города осталось без ливневой канализации», - заявил на брифинге 7 ноября глава администрации города Пскова Александр Братчиков, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам градоначальника, в городе есть улицы, на которых ливнёвка отсутствует вовсе. Например, весь Завокзальный район, а также Кирпичи.

«Ливнёвую канализацию на улице Свердлова полностью заменили. Как оказалось, в некоторых местах находились выгребные ямы. Реконструкция улиц Яна Фабрициуса, Инженерной и Индустриальной ещё идёт. Здесь тоже полностью будут заменены все сети. Что касается улицы Молодежной и некоторых других, работы закончатся до конца 2019 года», - сказал Александр Братчиков.

Он также сообщил, что в настоящее время подготовлен план на продление улицы Кузбасской дивизии. Там канализация тоже будет построена и позволит снять некоторые проблемы.

«В 2020 году от улицы Металлистов до Вокзальной тоже заменят канализацию. На Юбилейной мы нашли несколько мест, где стояла вода. Причина в пересечении ливневой канализации и бытовой. Место раскопали и сделали, как следует. Позже ещё пару проблемных мест ликвидировали. Дожди показали, что всё нормально», - добавил глава городской администрации.

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