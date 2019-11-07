В честь 100-летия оружейника Калашникова псковичи соберутся в проектном офисе «Команда 2018»

В среду, 13 ноября, в 15.00 в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, дом 9) пройдёт мероприятие «Моё оружие – щит, а не меч», приуроченное к 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Имя великого русского изобретателя известно по всему миру. Под его руководством разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений двадцатого века, а на предприятии, названном в честь конструктора, собирают одни из лучших винтовок для биатлона.

Больше узнать о Михаиле Калашникове помогут книги. В фонде Псковской областной универсальной научной библиотеки находятся мемуары Михаила Калашникова «Я с Вами шёл одной дорогой». Автор повествует о том, как создавалось самое совершенное оружие XX века, кто еще принимал в этом участие. В книге использованы фотоматериалы из архива Михаила Калашникова, а также фотографии Ахата Хисамутдинова, Владимира Дёмина, Владимира Гончарова, Михаила Дегтярева. Своеобразной фото-летописью жизни изобретателя знаменитого автомата является альбом «Михаил Калашников, великий русский оружейник».