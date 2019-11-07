Псковские волонтёры, подключающие цифровое ТВ, поборются на статуэтку «Народного признания»

Волонтёры, подключающие оборудование для приёма цифрового сигнала ТВ, претендуют на первую общественную премию «Народное признание – 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в адрес Псковского агентства информации поступила от редакции «Псковской правды».

Псковская область 14 октября полностью перешла на цифровой формат телевещания. Для обладателей новых моделей телевизоров все прошло гладко. А вот владельцам старых приемников нужно не только купить приставку и антенну, но и подключить. С подключением помогают студенты и школьники.

Главный смысл их работы по словам вице-губернатора Николая Цветкова является устранение цифрового неравенства: чтобы в каждый дом пришло цифровое телевидение и интернет.

Более 120 волонтеров прошли обучение в проектном офисе «Команды 2018», а всего по области их работает около 300.