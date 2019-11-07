Псковские волонтёры, подключающие цифровое ТВ, поборются на статуэтку «Народного признания»

Волонтёры, подключающие оборудование для приёма цифрового сигнала ТВ, претендуют на первую общественную премию «Народное признание – 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в адрес Псковского агентства информации поступила от редакции «Псковской правды».
Псковская область 14 октября полностью перешла на цифровой формат телевещания. Для обладателей новых моделей телевизоров все прошло гладко. А вот владельцам старых приемников нужно не только купить приставку и антенну, но и подключить. С подключением помогают студенты и школьники.
Задача волонтеров — помочь псковичам перейти в новую цифровую эпоху.
Фото Андрея Степанова.
Главный смысл их работы по словам вице-губернатора Николая Цветкова является устранение цифрового неравенства: чтобы в каждый дом пришло цифровое телевидение и интернет.
Более 120 волонтеров прошли обучение в проектном офисе «Команды 2018», а всего по области их работает около 300.
Напомним, премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».
Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.
Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.