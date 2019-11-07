«Псковская правда» выдвинула фермера из Печорского района на премию «Народное признание – 2019»

Фермер из Печорского района Оксана Кузьмина поборется за статуэтку престижной премии Псковской области «Народное признание – 2019». На соискание награды в номинации «Призвание» женщину выдвинула редакция «Псковской правды». Об этом пишет Псковское агентство информации.
Еще три года назад Оксана Кузьмина не знала, с какой стороны подойти к корове, а теперь она лихо управляется с доильным аппаратом, умеет принимать роды, в Италии училась варить сыр, а в Печорском районе осваивает непростую науку осеменения и селекции животных.
Оксана – псковичка, по образованию финансист. Выйдя замуж, купила с супругом хутор. Сначала просто как место для семейного отдыха. Но сейчас на хуторе у Кузьминых двенадцать коров, восемь телят, лошадь, поросенок, две козы, гуси, утки и кролики. Семья живет за счет производства молочных продуктов. Иногда принимают туристов.
Туристы, приезжающие на хутор, не всегда видят такую глянцевую картинку, некоторые сбегают от деревенской реальности.
Фото из личного архива семьи Кузьминых.
О непростых буднях фермера, о победах и разочарованиях, и о том, на какие вопросы нужно честно ответить себе, прежде чем заняться сельским хозяйством, Оксана Кузьмина подробно рассказала читателям «Псковской правды»Напомним, премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».
Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.
Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.