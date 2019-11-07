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Общество

«Псковская правда» выдвинула фермера из Печорского района на премию «Народное признание – 2019»

7 ноября 2019 года, 10:19

Фермер из Печорского района Оксана Кузьмина поборется за статуэтку престижной премии Псковской области «Народное признание – 2019». На соискание награды в номинации «Призвание» женщину выдвинула редакция «Псковской правды». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Еще три года назад Оксана Кузьмина не знала, с какой стороны подойти к корове, а теперь она лихо управляется с доильным аппаратом, умеет принимать роды, в Италии училась варить сыр, а в Печорском районе осваивает непростую науку осеменения и селекции животных.

«Псковская правда» выдвинула фермера из Печорского района на премию «Народное признание – 2019»
Туристы, приезжающие на хутор, не всегда видят такую глянцевую картинку, некоторые сбегают от деревенской реальности.
Фото из личного архива семьи Кузьминых.
Оксана – псковичка, по образованию финансист. Выйдя замуж, купила с супругом хутор. Сначала просто как место для семейного отдыха. Но сейчас на хуторе у Кузьминых двенадцать коров, восемь телят, лошадь, поросенок, две козы, гуси, утки и кролики. Семья живет за счет производства молочных продуктов. Иногда принимают туристов.

О непростых буднях фермера, о победах и разочарованиях, и о том, на какие вопросы нужно честно ответить себе, прежде чем заняться сельским хозяйством, Оксана Кузьмина подробно рассказала читателям «Псковской правды»

«Псковская правда» выдвинула фермера из Печорского района на премию «Народное признание – 2019»
Напомним, премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Подробная информация о номинация и правилах участия доступна по этой ссылке.

Отметим, что заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 5 декабря.

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