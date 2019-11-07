«Псковская правда» выдвинула фермера из Печорского района на премию «Народное признание – 2019»

Фермер из Печорского района Оксана Кузьмина поборется за статуэтку престижной премии Псковской области «Народное признание – 2019». На соискание награды в номинации «Призвание» женщину выдвинула редакция «Псковской правды». Об этом пишет Псковское агентство информации.

Еще три года назад Оксана Кузьмина не знала, с какой стороны подойти к корове, а теперь она лихо управляется с доильным аппаратом, умеет принимать роды, в Италии училась варить сыр, а в Печорском районе осваивает непростую науку осеменения и селекции животных.