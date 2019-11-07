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Общество

Очередная встреча волонтёров фестиваля «Кукарача» состоится в Пскове 14 ноября

7 ноября 2019 года, 13:03

Состоялись первые встречи волонтёров, которые будут помогать в организации фестиваля для детей из детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Какарача». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

5 ноября руководитель духовно-нравственного направления Молодёжного центра, член Союза Краеведов России Андрей Таскаев рассказал будущим волонтёрам об истории Пскова и его достопримечательностях. Полученные знания волонтёры смогут применить на фестивале, поскольку им необходимо будет сопровождать участников, показывать им Псков и рассказывать о нём.

Следующая встреча волонтёров детского фестиваля «Кукарача» состоится 14 ноября. Заместитель директора Молодёжного центра Олеся Назарой проведёт для ребят тренинг на командообразование.

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