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Культура

Аналитик из Москвы выступит в Пскове перед директорами культурно-досуговых учреждений

7 ноября 2019 года, 11:08

В субботу, 9 ноября, в 11.00 в Пскове (улица Некрасова, дом 10) пройдёт занятия в рамках Школы современного управления для директоров культурно-досуговых учреждений Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

По вопросу «Нормирование труда в учреждениях клубного типа» выступит Хомеча Павел Васильевич, аналитик первой категории отдела кадрового контроля государственного бюджетного учреждения «Кадровый центр Департамента культуры города Москва».

В рамках основного доклада будут рассмотрены темы:

- Разработка системы нормирования труда в учреждении клубного типа;

- Примеры расчета норм труда для учреждения клубного типа;

- Справочные материалы по нормам труда;

- Кейсы с расчетами по видам и нормам труда учреждений.

Подробная информация по телефону: 8(8112)75-42-58 (Арсеньева Наталья Никитична).

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