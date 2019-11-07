Аналитик из Москвы выступит в Пскове перед директорами культурно-досуговых учреждений

В субботу, 9 ноября, в 11.00 в Пскове (улица Некрасова, дом 10) пройдёт занятия в рамках Школы современного управления для директоров культурно-досуговых учреждений Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.
По вопросу «Нормирование труда в учреждениях клубного типа» выступит Хомеча Павел Васильевич, аналитик первой категории отдела кадрового контроля государственного бюджетного учреждения «Кадровый центр Департамента культуры города Москва».
В рамках основного доклада будут рассмотрены темы:
- Разработка системы нормирования труда в учреждении клубного типа;
- Примеры расчета норм труда для учреждения клубного типа;
- Справочные материалы по нормам труда;
- Кейсы с расчетами по видам и нормам труда учреждений.
Подробная информация по телефону: 8(8112)75-42-58 (Арсеньева Наталья Никитична).