Аналитик из Москвы выступит в Пскове перед директорами культурно-досуговых учреждений

23 октября 10:31 «Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу