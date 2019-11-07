Вдоль озера Успол в Усвятском районе снесут незаконно установленный забор

В Усвятском районе прокуратура добилась обеспечения свободного доступа к водному объекту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что собственником прилегающего к водному объекту земельного участка в границах береговой полосы озера Успол в деревне Усвяты было установлен забор, ограничивающий свободный доступ местных жителей к водному объекту.

Районная прокуратура потребовала от собственника земельного участка устранить нарушения закона и демонтировать ограждение в границах береговой полосы озера Успол. Требования суд удовлетворил, но решение суда в законную силу пока не вступило.