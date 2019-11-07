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Происшествия

Жителя Башкортостана будут судить в Пскове за смертельный удар кулаком по голове

7 ноября 2019 года, 10:13

В Псковской области завершилось расследование уголовного дела против 47-летнего жителя Башкортостана, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 26 июля нынешнего года обвиняемый выпивал вместе со своим знакомым в одном из пабов на улице Народной в Пскове. Когда они вышли на улицу, между ними произошел конфликт, в ходе которого житель Башкортостана ударил оппонента кулаком в голову. От удара потерпевший рухнул на асфальт, а злоумышленник убежал с места преступления. Под утро избитого нашли случайные прохожие. Он был госпитализирован, однако от полученной при падении черепно-мозговой травмы погиб.

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