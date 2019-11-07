Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковичей приглашают 21 ноября на слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы»

7 ноября 2019 года, 09:29

В четверг, 21 ноября, в Пскове состоится знаковое бизнес-событие осени – межрегиональный слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы». Главной целью этого слёта является поиск возможностей привлечения эффективных инструментов негосударственного сектора для реализации программ поддержки социального предпринимательства в контексте действия приоритетных национальных проектов.

Псковичей приглашают 21 ноября на слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы»
В рамках деловой программы пройдут диалоги по темам социального предпринимательства в контексте реализации национальных проектов и негосударственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Программа включает сессии Фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов, крупнейшей краудфандинговой платформы России Планета.ру, практические выездные сессии.

Организатор выступает АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» при поддержке Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

В открытии и мероприятиях деловой программы примут участие представители региональных органов власти и муниципальных образований, бизнеса, российских фондов, некоммерческих организаций, российского экспертного сообщества, а также социальные предприниматели и социальные инвесторы.

На второй день традиционно состоится Форум социальных предпринимателей Псковской области, на котором будут подведены итоги и состоится награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». В Псковской области конкурс проводится в третий раз. С каждым годом количество желающих принять участие в нём неуклонно растёт.

В 2018 году Форум принял около 100 человек.

Предварительная программа доступна по этой ссылке.

Контактные телефоны: +7(911)3610282, +7(953)2468820.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют до конца года в Великих Луках
Журналисты «Псковской правды» получили награды в конкурсе «Ганза – связь времен»
Детский турнир по дзюдо в Пскове посвятят Дню работников органов внутренних дел
Разыскиваются очевидцы ДТП под Псковом, которое унесло жизни двух человек (ФОТО)
Игорь Иванов потребовал от прокуратуры проверить на толерантность Льва Шлосберга
Очередная встреча волонтёров фестиваля «Кукарача» состоится в Пскове 14 ноября
На улицах Пскова главными должны стать пешеходы, считает глава городской администрации
Александр Братчиков назвал ливнёвки «болью Пскова» и рассказал об их ремонте
Аналитик из Москвы выступит в Пскове перед директорами культурно-досуговых учреждений

Комментарии

Авторизация
No comments
Реабилитация с аншлагом

Экономика / Я – социальный предприниматель
6 ноября 14:15

Реабилитация с аншлагом

Благодаря инициативе мамы особенного ребенка в Пскове появился центр для детей- инвалидов, где родителей учат, как помогать детям
Эксперты разрешили

Экономика / Инвестиции
30 октября 16:32

Эксперты разрешили

Приводящих к онокологии веществ не будет на производстве «Титана», а излишние выделения уловит специальное оборудование – выводы спецкомиссии
Путину понравилось

Экономика / Инвестиции
25 октября 10:21

Путину понравилось

В Пскове построят большой ярмарочный комплекс в средневековом духе, в Псковском районе роботы будут доить коров, а на границе с Латвией создадут современный терминал