Псковичей приглашают 21 ноября на слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы»

В четверг, 21 ноября, в Пскове состоится знаковое бизнес-событие осени – межрегиональный слёт социальных предпринимателей «Создаём перспективы». Главной целью этого слёта является поиск возможностей привлечения эффективных инструментов негосударственного сектора для реализации программ поддержки социального предпринимательства в контексте действия приоритетных национальных проектов.

В рамках деловой программы пройдут диалоги по темам социального предпринимательства в контексте реализации национальных проектов и негосударственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Программа включает сессии Фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов, крупнейшей краудфандинговой платформы России Планета.ру, практические выездные сессии.

Организатор выступает АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» при поддержке Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

В открытии и мероприятиях деловой программы примут участие представители региональных органов власти и муниципальных образований, бизнеса, российских фондов, некоммерческих организаций, российского экспертного сообщества, а также социальные предприниматели и социальные инвесторы.

На второй день традиционно состоится Форум социальных предпринимателей Псковской области, на котором будут подведены итоги и состоится награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». В Псковской области конкурс проводится в третий раз. С каждым годом количество желающих принять участие в нём неуклонно растёт.

В 2018 году Форум принял около 100 человек.

Предварительная программа доступна по этой ссылке.

Контактные телефоны: +7(911)3610282, +7(953)2468820.